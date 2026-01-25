FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Can Özer

Kenan Yıldız sahne aldı, Juventus farklı kazandı kazandı!

Seria devi Juventus’ta milli yıldız Kenan Yıldız golünü atarken takımı farklı galip geldi.

Serie A'nın 22. haftasında Juventus evinde Napoli ile kozlarını paylaşırken sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. 

Ne oldu? 

Maça etkili bir başlangıç yapan Juventus 22. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Gelen gol sonrası baskısını arttıran ev sahibi ekip üst üste şanslar bulsa da bu pozisyonları değerlendiremedi.İlk yarının sonlarına doğru Napoli de birkaç şans bulsa da ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Juventus devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha etkili bir giriş yapan Juventus 77. dakikada Kenan Yıldız'ın şık golüyle farkı ikiye çıkararak rahatladı. 

Gol sonrası oyuna iyice ağırlığını koyan ev sahibi ekip 86. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Filip Kostic'in golüyle skoru 3-0'a getirdi ve maçı farklı kazandı. 

Serie A devi Juventus bu galibiyetle puanını 43'e çıkarırken Napoli 42 puanda kaldı.

