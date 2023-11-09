Kenan Yıldız: Juventus’ta Allegri ile ilişkim harika

Juventus’un A takım kadrosuna dahil edildiği açıklanan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, teknik direktörü Massimiliano Allegri’yi övdü. 2005 doğumlu genç oyuncu takımıyla sadece birkaç dakika süre almasına rağmen Allegri ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ve bu durumun kendisinin gelişiminde büyük bir rol oynadığı ifade etti.

“Allegri’nin benim hakkımdaki sözleri benim için bir onurdu. Hedeflerime ulaşabilme yolunda doğru yolda olduğumu fark etmemi sağladı.

Harika bir insan ve harika bir antrenör. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Bayern Münih’ten ayrılmak kolay bir karar değildi ama Juventus sportif açıdan harika bir proje sundu. Bayern Münih yöneticileri her ne kadar beni tutmak isteseler de geç kaldılar. Torino'da patlama yapabileceğime en başından beri inanıyordum.

Ülkeye, oyuna ve dile alışmak için 19 yaş altı takımıyla başladım. Ardından adapte oldum ve yazın ABD kampında Chiesa ve Vlahovic gibi daha önce televizyondan hayranlıkla izlediğim isimlerle birlikte oynadım.

İlk maçıma çıktığımda benim için bir rüya gerçek oldu: Bir duygu patlamasıydı! Baggio, Zidane ve Del Piero gibi geçmişteki rol modellerimin oynadığı kulüpte oynamak çok özel. Başlangıçta J-Hotel'de kaldım, sonra ailem İtalya'ya taşındı ve ben de onların yanına taşındım.

İtalyancam da gelişti: iyi anlıyorum, hatta konuşmaya bile başladım”