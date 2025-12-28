Kenan Yıldız İtalya’ya damga vuruyor: Fırtına gibi! ‘Oğlum gibi’

İtalya Ligi Serie A'nın 17. haftasında Juventus Pisa'yı deplasmanda 2-0 yenerken galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Kalulu ve 90+2. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. Milli yıldızımız, attığı golle yükselişini sürdürdü ve hocasından övgü aldı.

Maçın 90+2. dakikasında gelişen Juventus atağında ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Miretti, attığı şık çalımın ardından müsait pozisyondaki Kenan Yıldız'ı gördü. Milli futbolcu, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve farkı 2'ye çıkaran golü attı. Maça ilk 11'de başlayan Yıldız, 90+4. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Ne söylendi?

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti maçın ardından şöyle konuştu:

"Oyuncular, davranışlarıyla her zaman oyunu değiştirirler. İlk yarıda Kenan Yıldız ve hücum oyuncularımızın kalitesinden yoksunduk. Bu yüzden özellikle 10 numara yokluğunda pozisyon üretmek zordu. Kenan'ın bu sorumlulukları alması gerekiyor. Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum ve biliyorum ki her an oyunun seyrini değiştirebilir. Kimse beni onun hazırlığı, karakteri ve rolüne olan uyumu konusunda şüphelendiremez. Ona bağırabilirim, o bizim 10 numaramız olduğunu biliyor. Uyumlu çalışıyoruz ve söylediklerime dikkat etmesi gerekiyor."

Maç performansı

Maçta 58 kez topla buluşan genç futbolcu, 37 pas denemesinin 36'sında isabet sağladı ve yüzde 97'lik bir oran yakaladı. Yıldız, attığı 4 uzun topta da başarı yakaladı. 3 kez kaleyi yoklayan Yıldız, isabet sağladığı tek şutunda golle buluştu. 8 kez rakipleriyle ikili mücadeleye giren Kenan Yıldız, 6'sından zaferle ayrıldı.

Sırada ne var?

Bu skorun ardından Juventus, üst üste 3. kez kazanarak puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Pisa ise 11 puanla 19. basamakta yer buldu. Juventus, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Pisa ise Genoa deplasmanına çıkacak.

Genel performansı

Yazın oynanan Kulüpler Dünya Kupası'ndan bu yana yüksek bir form grafiği çizen 20 yaşındaki milli futbolcu, çıktığı 26 maçta 9 gol - 8 asistlik performansla göz doldurdu. Kenan Yıldız'ın piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.