Kenan Yıldız’ın yeni takımı açıklandı: Premier Lig devi peşinde! İşte dudak uçuklatan bedel…

İtalya'nın dev takımı Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı.

Ne söylendi?

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; 20 yaşındaki milli yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

Ben Jacobs'un haberine göre Premier Lig devlerinden Manchester United, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında İngiliz devinin, milli oyuncu için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı ve transferin bir an önce gerçekleşmesi için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Performansı

Bu sezon Juventus formasıyla 21 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 6 asistlik katkı sundu.