Kenan Yıldız'ın İtalya'ya damga vuran golünün perde arkası ortaya çıktı

Juventus formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta mükemmel bir gol kaydeden Kenan Yıldız'ın golünün perde arkası ortaya çıktı.

Kenan Yıldız, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor

Frosinone ağlarını havalandırdı

Juventus golün perde arkasını paylaştı

NE OLDU? Juventus, Serie A'da çıktığı Frosinone maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken maça damga vuran isim kadroda ilk kez ilk 11'de yer alan Kenan Yıldız olmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, mükemmel bir golle ön plana çıktı ve Juventus, Kenan'ın golünün perde arkasını paylaştı.

JUVENTUS'UN PAYLAŞIMI:

NE SÖYLENDİ? Juventus videoyu şu notla paylaştı: "Kenan ilk 11'de ilk maçına çıkmadan önce VS Kenan, Serie A'daki ilk golünden sonra"

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BÜYÜK RESİM: Juventus'un paylaşımında Kenan Yıldız'ın ilk 11 çıktığı ilk maçta, sahaya girmeden hemen önce takım arkadaşları ve yöneticileri tarafından soyunma odası koridorunda motive edildiği görülüyor.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Kenan Yıldız aynı zamanda Juventus'ta gol atan en genç yabancı futbolcu olarak kulüp tarihine geçti.

SIRADA NE VAR? Juventus bir sonraki maçını 30 Aralık'ta Jose Mourinho'nun Roma'sına karşı oynayacak. Kenan Yıldız bu maçta forma şansı bulmayı umacak.