Kenan Yıldız'ın ekran fotoğrafı olay yarattı: Galatasaray maçından sonra ortaya çıktı

Galatasaray’ın Juventus karşısında aldığı tarihi galibiyetin yankıları sürerken, maç sonrası ortaya çıkan bir detay sosyal medyada geniş ilgi gördü.

İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın stadyumdan ayrılırken çekilen görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

RAMS Park çıkışındaki kare dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray’ın sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından oyuncular stadyumdan ayrılırken kameralar genç yıldıza çevrildi.

Görüntülerde Kenan’ın cep telefonunda yer alan duvar kağıdı futbol gündeminin dışına taşan bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Social Media

Telefon ekranındaki detay sosyal medyada konuşuldu

20 yaşındaki futbolcunun telefonunda Kabe görselinin bulunduğu, ayrıca Kur’an-ı Kerim’den Bakara Suresi’ne ait “Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin” ayetinin yer aldığı fark edildi.

Paylaşımlar kısa sürede yayılırken, futbolseverler arasında farklı yorumlar yapıldı.

Social Media

Dünya basınında geniş yankı

Öte yandan İstanbul’daki karşılaşmanın sonucu uluslararası basında da geniş yer buldu. Corriere della Sera, Juventus’un kırmızı kart sonrası oyundan düştüğünü vurgularken; La Gazzetta dello Sport ise mağlubiyeti “tarihi bir hata” olarak değerlendirdi.

Galatasaray’ın farklı galibiyeti hem saha içindeki performans hem de maç sonrası yaşanan detaylarla konuşulmaya devam ederken, rövanş öncesi oluşan atmosfer Avrupa futbol gündeminde üst sıralara taşındı.