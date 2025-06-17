Kenan Yıldız'ın bonservis değeri dudak uçuklattı! Türk futbol tarihine geçti...

Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki Türk futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni bonservis değeri sosyal medyada gündem oldu.

A Millî Takım'ın genç oyuncusu Kenan Yıldız, Juventus'taki kariyerinde yükselmeye devam ediyor. 20 yaşındaki futbolcu, her geçen sezon Avrupa'da ününe ün katıyor.

20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus ile tüm kulvarlarda toplamda 48 maça çıktı. Kenan Yıldız, söz konusu 48 karşılaşmada dokuz gol atıp yedi asist yaparak 16 gole direkt katkı sağladı.

Millî futbolcunun İtalya Serie A devi Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kenan Yıldız, şu anda takımın vazgeçilmez oyuncularından biri halinde.

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Yeni piyasa değeri 50 milyon euro!

Öte yandan Kenan YIldız'ın güncel piyasa değeri belli oldu.

20 yaşındaki millî futbolcunun piyasa değeri 45 milyon euro'dan 50 milyon euro'ya yükseldi. Bu rakam, TL olarak ise yaklaşık 2 milyar 279 milyon TL'ye tekabül ediyor.

Real Madrid'de forma giyen bir başka Türk yıldız Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro. Kenan Yıldız böylelikle Arda'yı şu an için geçmiş oldu.