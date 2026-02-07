Kenan Yıldız'ı Juventus'un en çok kazananı yapacak maaş ortaya çıktı

Juventus’ta milli futbolcu Kenan Yıldız için kritik bir dönemece girildi. İtalyan basınına göre Torino ekibi, genç yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız’a yıllık 6 milyon euro maaş içeren yeni bir kontrat sunmaya hazırlanıyor. Bu anlaşmanın hayata geçmesi halinde 20 yaşındaki oyuncu, kulübün en çok kazanan futbolcusu konumuna yükselecek.

Sözleşmede performansa bağlı bonusların da yer alması beklenirken, Juventus’un Kenan’ı uzun vadeli sportif projenin merkez figürü olarak gördüğü ifade ediliyor.

Ayrıca gazeteci Fabrizio Romano da Juventus'un Kenan Yıldız ile 4 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını ve 20 yaşındaki oyuncunun takımın en çok kazanan ismi olacağını bildirdi.

Genç yıldızın yükselen grafiği, kulüp efsanelerinin de dikkatinden kaçmıyor. Juventus tarihine damga vuran isimlerden Alessandro Del Piero, Corriere della Sera’ya verdiği röportajda Kenan Yıldız için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelişiyor ve maç maç, özellikle önemli karşılaşmalarda sorumluluk alabileceğini gösteriyor. Büyük ilerleme kaydettiği çok net. Çalıştığı belli ve daha tecrübeli takım arkadaşlarından ilham almaya çalışıyor. Ben de gençken aynısını yapardım. Kendi yolunu çizmesi, kendine özgü bir kariyer inşa etmesi çok önemli."

Kenan Yıldız’a dair dikkat çeken bir yorum da dünya futbolunun önemli isimlerinden Eden Hazard’dan geldi. Chelsea ve Real Madrid kariyerleriyle iz bırakan Hazard, La Gazzetta dello Sport’a verdiği özel röportajda milli futbolcuyu överek şunları söyledi: "Çocuklarım Kenan Yıldız’a bayılıyor. Sürekli onun hareketlerini izliyorlar. Premier Lig’de görmeyi hayal ediyorlar ama bana göre o daha çok Real Madrid tarzı bir oyuncu."

Öte yandan Kenan Yıldız, Parma maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta karşısında forma giyemedi. Milli futbolcu mücadeleyi kenardan takip ederken, Juventus sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Juventus’un yeni sözleşmeyle birlikte Kenan Yıldız’a duyduğu güveni resmiyete dökmesi bekleniyor.