Juventus ve A Milli Takım'ın golcüsü Kenan Yıldız'dan, EURO 2024 öncesi kötü haber geldi.

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus ile Salernitana, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip Pierozzi'nin golüyle 1-0 öne kapattı.

Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Juventus, 90+1. dakikada Rabiot'nun attığı golle bir puanı zor kurtardı.

Kenan Yıldız idmana çıkmadı

Juventus'ta, Salernitana ile oynanan karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna giren Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı.

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Fanatik'in haberine göre genç yıldız sağ omzundan sakatlandı ve ağır bir travma geçirdi.

Antrenmanda yer almayan Kenan Yıldız'ın tedavisine hemen başlandı. 19 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumunun henüz ne seviyede olduğu bilinmiyor ve Juventus'tan açıklama gelmesi bekleniyor.

Kenan Yıldız, AS Roma maçı öncesi de midesinden yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle kadroda yer almamıştı.