Juventus'un 19 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız'dan İtalyan devini şoka uğratan bir hamle geldi.

İtalya Serie A devi Juventus ve Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın genç yeteneği Kenan Yıldız, özellikle EURO 2024'ten sonra Arda Güler ile birlikte adından daha fazla söz ettirmeyi başardı.

19 yaşındaki futbolcu, Almanya'daki turnuvadan sonra popülaritesini arttırmış durumda. Son olarak İtalyan basını, Kenan ile ilgili ortaya çarpıcı bir gerçeği çıkardı.

Juventus'tan teklif geldi

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini iyileştirmek için geçtiğimiz ay hareket geçti.

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Ancak 'Yaşlı Kadın' bu amacına şu ana kadar ulaşamadı. İtalyan devi, A Millî Takım'ın yıldızı ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı.

4 katı teklifi elinin tersiyle itti

Juventus, Kenan Yıldız'ın maaşını yeni bir sözleşmeyle dört katına çıkarmaya hazır. Ancak bu yeni teklifle yıllık 1.2 milyon euro kazanacak olan 19 yaşındaki millî yıldız bu teklifi kabul etmedi.

Kenan Yıldız'ın, EURO 2024'ten sonra daha değerli olduğuna inandığı ve daha iyi bir teklif beklediği gelen bilgiler arasında.