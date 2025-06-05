Kenan Yıldız'dan Galatasaray yanıtı: "Benim için fark etmiyor"

Kenan Yıldız en büyük hayalinin Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu söylerken Galatasaray sorusuna da yanıt verdi.

Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olmayı isteyip istemeyeceğini yanıtladı

Juventus'la FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda iyi performans göstermek istediklerini söyledi

Şampiyonlar Ligi'nin hayali olduğunu anlattı

NE OLDU? Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçları için ABD'de çalışmalarını sürdüren milli takımın kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NE SÖYLENDİ? Juventus ile İtalya Ligi'nde son haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ettikleri için mutlu olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Juventus olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundaydık. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Juventus oyuncusu olarak kendimizi başka bir turnuvada düşünmüyoruz. Çocukluğumdan bu yana futbolu seven biri olarak Şampiyonlar Ligi'nin seremonisindeki müziği duyduğumda tüyleriniz diken diken oluyor, hep hayalini kurardım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansım oldu, tekrar o müziği dinlemek her zaman tüyleri diken diken yapar" ifadelerini kullandı.

Kenan, bir dönem Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında, "İnsan olarak müthiş bir insan, hoca olarak da bana çok yardımı dokunuyor. Onunla olduğumuz için mutluyuz" sözlerine yer verdi.

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Milli futbolcu, Juventus'ta Michel Platini, Roberto Baggio ve Alessandro Del Piero gibi efsane isimlerin giydiği 10 numarayı giydiğinin hatırlatılması üzerine, "Mükemmel bir his, tarihi bir forma giyiyorum. Çok çalışıp en iyisini yapmak istiyorum" dedi. Kenan Yıldız, Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da iyi performans gösterip, kupaya kadar ilerlemek istediklerini dile getirdi.

Altın top ödülü için bir favorisi olmadığını dile getiren Kenan, "İrfan Can Kahveci'nin 'Kenan'ın telefon ekranında altın top fotoğrafı var. Bu inanılmaz bir motivasyon' sözleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Neler başarabilirim bilmiyorum ama her futbolcunun hayali altın top gibi bir ödül alabilmek. Her zaman çok çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağım" yanıtını verdi.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT: Kenan Yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynamak ister misin?" sorusunu ise, "Rakip kim olursa olsun benim için fark etmiyor. Tüm rakiplere karşı oynamak isterim" diye yanıtladı. Milli futbolcu, PSG'nin Inter'i 5-0 yendiği final maçından sonra kaptan Hakan Çalhanoğlu ile henüz konuşmadığını belirterek, "Bu tarz mağlubiyetlerden sonra ben de rahatsız edilmeyi sevmem. Son 3 yılda 2 final oynadılar, bu çok büyük bir başarı. Çok şanssızlardı. Maçtan önce hiç kimse böyle bir skoru tahmin edemez" ifadelerini kullandı.

Babası Afyonlu olan Kenan Yıldız, "Çok küçükken Afyon'u iki kere gitme fırsatım oldu, son yıllarda gidemedim ama ileride nasip olursa yine gideceğim. Ailem şu anda Denizli'de yaşıyor, Türkiye'ye gittiğimde Denizli'ye gidiyorum" diye konuştu.