Kenan Yıldız'dan Fenerbahçe yanıtı: İsmail Kartal onu çok istiyordu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe yolundan döndüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Serdar Dursun yerine Kenan Yıldız gelebilirdi

Kenan Yıldız sürpriz bir yanıt verdi

Genç yeteneği, İsmail Kartal istedi

NE OLDU? Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, Serdar Dursun transferinden önce Kenan Yıldız'ı çok istiyordu. Böylece kanatlarda da görev yapan milli oyuncuyu hücumun her bölgesinde kullanmayı planlıyordu. Ancak oyuncuyla kurulan temasın ardından transfer gerçekleşmedi. Kenan Yıldız yoluna Juventus'ta devam etmek istedi ve kiralık gelmeye de sıcak bakmadı.

BÜYÜK RESİM: Umut Nayir ile yollarını ayırdıktan sonra yerli santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminin son gününde Fatih Karagümrük'ten eski futbolcusu Serdar Dursun'un kiralayarak bu eksiğini gidermişti.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını 11 Şubat'ta Alanyaspor ile oynayacak. Ardından 17 Şubat'ta Rizespor deplasmanına gidecekler.