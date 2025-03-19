Kenan Yıldız Ada yolcusu: 80 milyon euroluk teklif!

Juventus milli futbolcu için gelecek astronomik teklifi değerlendirmeye alacak.

Manchester United, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Aston Villa'nın ardından Kırmızı Şeytanlar da 19 yaşındaki forvet için devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, United yetkilileri, Juventus ve Yıldız'ın temsilcisi Jorge Mendes ile ilk temaslarını gerçekleştirdi. Yıldız için 80 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendi ve bu miktarın, geçen sezon Atalanta'dan Rasmus Hojlund'un transferine harcanan bedelle benzer olduğu belirtiliyor.

Juventus'un Kenan Yıldız'ı geleceğin önemli bir parçası olarak gördüğü ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde bazı oyuncuların satılabileceği konuşuluyor. Bu senaryoda, Juventus'un Yıldız için gelen yüksek teklifleri değerlendirmeye alabileceği iddia ediliyor.

Juventus, Kenan Yıldız’ın satışına ancak yüksek bir teklif gelirse sıcak bakabilir.

Kenan Yıldız, Juventus’ta yükselişini sürdürüyor

19 yaşındaki Türk oyuncu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 41 maçta 6 gol ve 4 asist yaptı. Hücumda çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çeken Yıldız, kanat, forvet arkası (trequartista) ve merkez hücumcu olarak görev alabiliyor.

Kenan Yıldız, 2022 yılında Bayern Münih altyapısından bedelsiz olarak transfer edildi. Kısa sürede Juventus’un gelecek planlarında önemli bir isim haline gelen genç yetenek, bu sezon kulübün ikonik 10 numaralı formasını giyme onuruna erişti.

Aston Villa’nın da ilgilendiği genç yıldız için Manchester United’ın ciddi bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Juventus, Yıldız için en az 80 milyon euro talep ediyor ve bu transferin yaz döneminde en çok konuşulan konulardan biri olması bekleniyor.

Manchester United’ın, Juventus’u ve Kenan Yıldız’ı ikna edip edemeyeceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.