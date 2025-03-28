Kenan Yıldız'a hocasından şok sözler: "Sen Messi değilsin, kendini ne sanıyorsun?"

Juventus'tan gönderilen teknik direktör Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a söylediği iddia edilen sözler ortalığı karıştırdı.

Thiago Motta, Juventus'tan kovuldu

Takımda sevilmediği iddia ediliyor

Kenan Yıldız'a "Sen Messi değilsin" dedi

NE OLDU? İtalyan gazeteci Sandro Sabatini, Juventus'ta kovulan Thiago Motta'nın futbolcuları tarafından neden sevilmediğini anlattı. Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra Juventus'un başına geçen Thiago Motta, büyük umutlarla geldiği İtalyan ekibinden kovuldu.

BÜYÜK RESİM: Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'na veda ettikten sonra takımı ligde de devler ligi potasının altına düşüren Brezilya asıllı İtalyan hoca, milli arada gönderildi ve yerine Igor Tudor geldi. Başarısız sonuçlar bir yana Motta'nın son günlerinde futbolcularla olan sorunları sık sık gündeme geldi.

Birçok futbolcunun Motta'dan bıktığı ve onu sevmediği iddia ediliyordu. Motta kovulduktan sonra sadece iki futbolcu ona veda ederken diğerlerinden ise tepki gelmedi.

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NE SÖYLENDİ? Thiago Motta'nın takımda sevilmediğini ortaya çıkaran İtalyan gazeteci Sandro Sabatini, Calcio Selvaggio podcast'inde ilginç bir olayı anlattı. Sabatini, "Kenan Yıldız, Thiago Motta'nın hiyerarşisinden belirli bir süre sonra buharlaştı. Genç çocuk neye uğradığını şaşırdı, sol taraf oyuncusu olmasına rağmen Motta onu hiç oynamadığı sağ taraftar sahaya sürdü. Kenan'ın da alışık olmadığı bu yerde performansı düşmeye başladı. Sonra da onu yedek kulübesine oturttu." dedi.

İtalyan gazeteci Thiago Motta'nın son günlerinde antrenmanda Kenan Yıldız'a karşı çirkin ifadeler kullandığını aktardı ve Motta'nın antrenmanda Kenan Yıldız'a tüm futbolcuların içinde, "Sen kendini kim sanıyorsun? Sen Messi değilsin!" diye bağırdığını söyledi.

SIRADA NE VAR? Türkiye formasıyla milli görevden dönen Kenan Yıldız, Juventus'la ilk maçına 29 Mart'ta Genoa'ya karşı çıkacak. Ardından Kenan Yıldız ve arkadaşları, 6 Nisan'da Roma deplasmanına çıkacak.