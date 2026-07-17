İngiltere'nin yıldızı Harry Kane, yarı finalde Arjantin'e 1-2 yenildikten sonra, Üç Aslanlar'ın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için yarışma şansını kaybetmesine ilişkin yorumda bulundu.

Kane, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Şu anda bu derin üzüntüyü dindirecek kadar büyük kelimeler yok... Bir final daha oynamaya çok, çok yakındık, ama bu yeterli olmadı. Son yedi hafta boyunca elimizden gelen her şeyi yaptık, bu yüzden hedefe ulaşamadan yolun yarısında kalmak kabul edilmesi zor bir durum."

Ve şöyle devam etti: “Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu haklı bir beklenti; 8 yıldır başarının kapısını çalıyoruz, ancak hâlâ başarı bulmacasının son parçasını bulamadık. Şimdi biraz mesafe koymalı, olanları sindirmeli ve daha iyi olmanın bir yolunu bulmalıyız. Zorlu maçları ve karmaşık atmosferleri aşarak oyuncularımızın sergilediği performanstan ve bu turnuva boyunca gösterdiğimiz performanstan büyük gurur duyuyorum.”

Ve şöyle devam etti: “Biz oyuncular olarak kalbimizde kalacak anılar var ve eminim ki bunlar siz taraftarların da uzun yıllar boyunca kalbinde kalacak. Zaferin peşinden koşmak, her zaman ona ulaşacağınız anlamına gelmez. Bunun için mücadele etmelisiniz, düşmelisiniz, sonra yeniden ayağa kalkmalı ve denemeye devam etmelisiniz; biz de bunu yapacağız. Kendimize inanmaya ve mücadeleye devam etmekten başka bir yol yok.”

Son olarak şunları söyledi: “Bizi desteklemek için seyahat eden ve tribünlerde desteğini esirgemeyen her taraftara teşekkür ederim. Ülkemizde bize güvenen ve destekleyen her taraftara teşekkür ederim. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi, ister kazanalım ister kaybedelim, derslerimizi çıkarır ve yeniden başlıyoruz.”



