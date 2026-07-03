Ken: Bu sezon, kariyerim boyunca sergilediğim her şeyden daha iyi

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, şu anda futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını vurguladı; aynı zamanda bu sezon boyunca parlak performansını ve olağanüstü rekor serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kane, geçen Çarşamba akşamı Dünya Kupası'nda İngiltere'nin umutlarını kurtarmıştı. maçın son dakikalarında attığı iki golle, teknik direktör Thomas Tuchel'in takımını Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımına karşı 2-1'lik galibiyete taşıyarak durumu tersine çevirmiş ve "Üç Aslan"ın turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile karşılaşacağı son 16 turuna yükselmesini sağlamıştı.

İngiliz forvet, 86. dakikada attığı golle 2025-2026 sezonunda Bayern Münih kulübü ve milli takımıyla birlikte toplam gol sayısını 72'ye çıkardı. Bu tarihi başarı, 2011-2012 sezonunda 82 gol atan Lionel Messi'nin efsanevi rekorunun hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

ESPN’in aktardığına göre, 32 yaşındaki forvet, İngiltere Milli Takımı’nın resmi televizyon programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sezon şu ana kadar 72 gol attım ve daha fazlasını eklemeyi umuyorum. Bu, kariyerimdeki önceki herhangi bir sezonda attığım gol sayısından yaklaşık 20 gol daha fazla, oysa geçmişte de çok iyi sezonlar geçirdim."

Dünya Kupası öncesinde 61 gol atarak Bayern Münih’in Bundesliga şampiyonluğunu korumasına ve DFB-Pokal’ı kazanmasına katkıda bulunan İngiltere kaptanı şunları ekledi: “Kariyerim boyunca harika anlar yaşadım, ancak şu anda hissettiğim genel durumu göz önünde bulundurursak, sahaya çıktığımda kendimi hiç olmadığı kadar iyi hissediyorum diyebilirim.”

Kane, açık bir özgüvenle sözlerine şöyle devam etti: “Durumun niteliği veya bana sunulan fırsatın türü ne olursa olsun, her zaman gol atabileceğimi hissediyorum. Sanırım tüm olumlu faktörlerin bir karışımı tam da doğru zamanda bir araya geldi.”

İngiltere’nin tarihi golcüsü, büyük turnuvaların gerekliliklerine değinerek şunları söyledi: “Büyük bir turnuvaya katıldığınızda, biraz da şansın yaver gitmesi ve hedeflediğiniz fiziksel hazırlık düzeyinde olmanız gerekir; bu da zorlu sezonların ardından her zaman kolay olmayan bir şeydir. Bu yüzden bu yıl işlerin bu şekilde gitmesinden çok memnunum. Benim için önemli olan sadece bir sonraki maç; zihinsel olarak mükemmel durumdayım ve bir sonraki karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Maçların şu anda arka arkaya gelmesi de çok iyi.”