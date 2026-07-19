Kemps: Arjantin’in tecrübesi İspanya’yı yenecek… Messi ise Avrupa’nın baskısından kurtulacak

Arjantin milli takımının efsanesi Mario Alberto Kempes, Tango’nun 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun en büyük favorisi olduğunu vurguladı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, 1978 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımını şampiyonluğa taşıyan, turnuvanın gol kralı ve en önemli yıldızlarından biri olan Kempes, final maçıyla ilgili anılarını paylaştı ve 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımıyla oynanacak maçla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Kempes, Dünya Kupası finaline çıkmakla ilgili olarak şunları söyledi: “İlk olarak şunu anlamalısınız ki, o ana kadar her şeyi doğru yaptınız, ancak kazanmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız, çünkü bu son ve belirleyici maçtır; sizi zirveye taşıyabilir ya da ikinci sıraya düşürebilir. Dünya Kupası’nı kazanmak kolay bir şey değildir ve bunu tekrarlamak daha da zordur. Arjantin'in bunu başarma şansı var ve bana göre en büyük favori onlar. Messi kupayı kaldırırsa, bu adeta gökyüzüne dokunmak gibi olacak; bundan daha büyük bir başarı olamaz."

Normal bir maç ile final arasındaki fark hakkında şunları ekledi: “Bu sıradan bir maç olarak değerlendirilemez, bu bir final ve finaller her zaman karmaşıktır. Çok fazla gerginlik vardır, çok şey söz konusudur ve bu tür maçlarda nasıl oynanacağını bilmek gerekir.”

Şöyle devam etti: “Ben Arjantinliyim, İspanyol taraftarlar beni kucakladı, tabii ki Valencia taraftarları da öyle, ama bir Arjantinli olarak her zaman Arjantin’in yanındayım. Bunun çok heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum, çünkü her iki takım da top hakimiyetinde çok iyi. Her iki taraf da yüksek baskı uygulayacak ve hiçbiri diğerinin kolayca topu çıkarmasına izin vermeyecek, çünkü baskı çok ileriye doğru olacak. Sonuçta, ister Arjantinliler ister İspanyollar olsun, sahadan elenen taraf zorlanacak, ama harika bir maç olacak.”

Dünya Kupası finaliyle ilgili tahminini ise şöyle dile getirdi: “Arjantin pek çok zorluk yaşadı, çünkü üç maçta da skoru çevirmek zorunda kaldı; bu da onların nasıl mücadele edeceğini ve maçlarda nasıl geri döneceğini bildiğini kanıtlıyor. İspanya ise maçlarını normal sürede sonuçlandırmayı başardı ve bunlardan ikisini neredeyse son dakikalarda kazandı; bu da her şeyin dengeli bir maça doğru gittiğini gösteriyor. Ancak bence Arjantin biraz daha üstün, çünkü skoru çevirmesi gerekirse bunu nasıl yapacağını biliyor."

Lionel Messi’nin turnuvada ulaştığı seviyeyle ilgili olarak Kempes şöyle yorumladı: “Bence kimse bunu beklemiyordu, ben de onlardan biriydim. Oynayacağı dakika sayısını öğrenmek için teknik direktörle konuşması gerekeceğini düşünüyordum, ancak ikinci bir gençlik dönemi yaşıyor ve bu onun için harika bir şey. O, Avrupa liglerine benzemeyen bir ligde oynuyor; Avrupa ligleri katı sistemlere dayanır ve her zaman kazanmak için sürekli baskı uygular. Oysa Miami’de hayatın tadını çıkarabilir ve ailesiyle istediği yere gidebilir; bu da turnuvaya tamamen dinlenmiş, büyük bir coşku ve güçlü bir motivasyonla gelmesini sağladı.”

Kemps sözlerini şöyle tamamladı: “İspanya iyi özelliklere sahip. Öncelikle, topla iyi başa çıkabilen olağanüstü oyunculara sahip ve tehlikeli bir orta saha kadrosu var. Az sayıda gol attı, ancak az sayıda gol de yedi; bu nedenle çok güçlü bir rakip olacağını düşünüyorum.”