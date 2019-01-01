Kemal Özdeş: Daha doğru oynayan takım kazandı

Kemal Özdeş, Trabzonspor'un haklı bir galibiyet aldığını belirtip, rakiplerini tebrik etti.

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Özdeş'in açıklamaları şu şekilde:

"Trabzonspor'u kutluyorum. Bugün daha disiplinli ve doğru oynadılar."

"Oyunun başında ofansif orta sahayı üç tane 8 numarayla kapatmak ve topa sahip olmak istemiştik. Trabzonspor orta sahası topa daha fazla sahip oldu."

"Oyunu oturttuğumuz anda, üst üste kornerler bulmuşken bir korner dönüşünde arka direkteki takipsizlik bizi geri düşürdü."

"İkinci yarıda ofansif bir oyuncu oyuna alarak başladık, farklı bir formatta oynadık ve kanatlardan daha çabuk ileri gitmek istedik. Bu sefer farklı bir tehlike belirdi çünkü ileride çok tehlikeli isimleri vardı, özellikle kontralarda."

"Beraberlik sonrası biz atak yaparken önde yapılan faul ve devamında çabuk başlanan oyun yine kontrayla geri düşmemize sebep oldu. Sonrasında daha dağınık bir oyunla bir tane de kendi kalemize attık."

"Daha doğru oynayan bir takım vardı karşımızda ama bizde de kazanma iştahı vardı, ancak doğru oynayan takım kazandı."



