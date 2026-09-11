Kehrer: "Ajax'ta buna kesinlikle açığım"

Thilo Kehrer, transferin son gününde Ajax ile sözleşme imzaladı. Alman stoper, cuma günü ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bu benim için bir ilkti. Çok heyecan vericiydi, farklıydı. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

Kehrer, Ajax'ın ilgisini ilk kez bir gün önce duydu. "Her şey çok hızlı gelişti: Jordi (Cruijff, ed.) ile, teknik direktörle görüşmeler oldu. Ardından kulüpler işi tamamladı. Ertesi gün yola çıkmıştım."

Yaz transfer dönemindeki bu takviye, kısa süre içinde FC Barcelona'dan kiralanan vatandaşı Marc-André ter Stegen'den de bir mesaj aldı. "Çok fazla soru sormama gerek yoktu. Ajax'ı zaten çok iyi tanıyordum. Schalke'de oynadım, buraya çok uzak değil. Her şey zaten oldukça netti."

Kehrer, Ajax'a transferi konusunda iyice düşündü. Son kararı ise kulübün hedefleri belirledi. "Benim için en önemlisi rekabetçi olmak ve şampiyonluklar için oynamak, kupalar ve maçlar kazanma hedefini taşımak. Bu burada mümkün. Temel var, şimdi bunu işler hâle getirmemiz gerekiyor."

AS Monaco'dan gelen Kehrer, yeni çalışma ortamından da kısa sürede etkilendi. "Büyüklüğü, stadyum, atmosfer ve saf futbol. Kulübün kendine has bir DNA'sı var."

Kehrer, Amsterdam'da 2027 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Sonrasında da Ajax'ta olup olmayacağı ise henüz belirsiz. "Henüz bilmiyorum. Sezonun nasıl geçeceğini göreceğiz ama buna kesinlikle açığım. Gelecek yıla kadar daha çok maç var. Göreceğiz."

Kehrer için işleri kolaylaştıran bir diğer unsur da Monaco döneminden Caio Henrique ve Simon Adringa'yı tanıyor olması oldu. "Tanıdıklarının olması işi kolaylaştırıyor. Uyum sağlamana yardımcı oluyorlar. Zaten bir bağın oluyor. Onları yeniden görmek güzeldi. Marc ter Stegen ve Julian Brandt'ı da Bundesliga'da onlara karşı oynadığım dönemden ve Almanya Milli Takımı'ndan tanıyorum."