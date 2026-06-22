Kees Smit son derece dürüst: "Koeman'ın beni yedek bırakma gerekçesine katılmıyorum"

Kees Smit, Noordhollands Dagblad gazetesine verdiği röportajda, Ronald Koeman’ın kendisini ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası kadrosuna neden almadığını açıkladı.

AZ'nin orta saha oyuncusu, Mart ayında Norveç ile oynanan hazırlık maçında (2-1 galibiyet) Oranje formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Bir sonraki maçta (Ekvador'a karşı 1-1 berabere) ise forma giymedi.

Geçtiğimiz sezonun ardından Smit, diğer bazı oyuncularla birlikte Zeist’teki KNVB Kampüsü’nde düzenlenen antrenman kampına davet edildi.

Orada bir ara Koeman’dan bu turnuvada evde kalacağını öğrendi. “Hepimiz yedek kulübesinde oturuyorduk ve o bizi tek tek sahaya çağırdı.”

“Koeman, beni altı numara olarak görmediğini söyledi. Beni daha çok sekiz ya da on numara olarak görüyor ve o pozisyonlarda rekabet çok fazlaydı,” diyor yirmi yaşındaki orta saha oyuncusu. “Ben olaya farklı bakıyorum ama bu mantıklı. Umarım iki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası’nda kadroda yer alırım.”

“Bu durumdan çok rahatsızım. Elbette kendi hatam olup olmadığını merak ediyorsun. Geçen sezonun sonunda formda değildim ve iki maçı kaçırdım, bu da işleri zorlaştırdı,” diye devam ediyor Smit.

“Yine de Oranje’nin maçlarını izlemekten aynı derecede keyif alıyorum. Özellikle kazandıklarında ülkedeki atmosferin çok iyi olması hoşuma gidiyor,” diye sözlerini tamamlıyor.