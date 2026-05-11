Kees Jansma, Curaçao'dan derhal ayrıldı

De Telegraaf'ın haberine göre, Kees Jansma, milli takım teknik direktörü Fred Rutten'in göreviyle ilgili yaşanan karışıklığın ardından Curaçao'nun basın sorumlusu görevinden istifa etti. Bu nedenle, Hollanda milli takımının eski basın sorumlusu, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayacak.

Jansma'nın ayrılışı son derece dikkat çekici bir zamanda gerçekleşti. Pazartesi günü erken saatlerde, Fred Rutten'in kadro ve teknik ekip içindeki iç gerilimler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Dick Advocaat'ın Curaçao milli takımının teknik direktörlüğüne geri döneceği açıklanmıştı.

Jansma, 2024 yılında Curaçao'daki macerasına başlamıştı. O dönemde Advocaat, yardımcı antrenör Cor Pot ve doktor Casper van Eijck ile birlikte milli takıma geçiş yapmıştı. Dörtlü uzun süre birlikte çalıştı, bu da Jansma'nın ayrılışını daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Rutten ile Advocaat arasındaki iktidar değişikliğinin ardından Jansma, basın sorumlusu olarak görevinden kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Dikkat çekici bir şekilde, yıllardır Advocaat'ın sabit yardımcısı olan Cor Pot, Curaçao'ya geri dönüyor. O, "Küçük General" ile birlikte Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Curaçao teknik kadrosunda daha fazla değişiklik olması bekleniyor. Son zamanlarda Avustralya'ya yapılan hazırlık kampında, Rutten tarafından kadroya alınan bazı yeni teknik kadro üyeleri ile oyuncu grubu arasındaki işbirliği zaten zorluydu. De Telegraaf'a göre bu durum Roel Coumans, Arno van Zwam, Alessandro Schoenmaker ve takım doktoru Suzanne Huurman ile ilgiliydi.