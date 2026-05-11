Curaçao milli takımı etrafındaki kaos tam anlamıyla doruk noktasına ulaştı. Milli takım teknik direktörü Fred Rutten’in ayrılmasından birkaç saat sonra, basın sözcüsü Kees Jansma da görevinden derhal istifa etti. Jansma, ilk tepkisinde, Dünya Kupası’na ilk kez katılacak olan bu takımdaki teknik direktör değişikliği sürecini kabul edemediğini belirtti.

Jansma, Pazartesi akşamı ayrıldığını doğruladı ve federasyon içindeki kargaşanın kendisi için belirleyici olduğunu belirtti. 78 yaşındaki basın sözcüsü, kararının Dick Advocaat veya Fred Rutten'i tercih etmekle değil, durumun ortaya çıkış şekliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Jansma, Sportnieuws'e yaptığı açıklamada, "Bu, birini ya da diğerini tercih etmekle değil, olayların nasıl geliştiğiyle ilgili" dedi. "Önce Dick Advocaat istifa etti ve bu üzücü ve hüzün verici bir durumdu. Herkes de bunu çok üzücü buldu. Ancak daha sonra, işler düzelince, bir sonraki kişi de gitmek zorunda kaldı. Bence bu doğru değil. Bu benim için çığır aşan bir durum."

Pazartesi günü erken saatlerde, Advocaat'ın yine de Curaçao milli takımının teknik direktörü olarak geri döneceği açıklandı. "Küçük General"in ayrılmasının ardından halefi olarak öne çıkan Rutten, pozisyonu üzerindeki baskı giderek artınca istifa etti.

Advocaat’ın dönüşü son günlerde zaten havada asılı duruyordu. Kızının sağlık durumunun düzeldiği anlaşılınca, oyuncu grubu içinde onu ABD’deki Dünya Kupası sırasında yine de takımın başına getirmek isteği büyüdü.

Çeşitli medya kaynaklarına göre, sponsor Corendon da bu duruma aktif olarak müdahil olmuş. Curaçao Futbol Federasyonu başlangıçta Rutten'i desteklemiş, ancak sonunda onun pozisyonunun savunulamaz hale geldiği ortaya çıkmış. Bu nedenle Advocaat, Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımın başına geri dönüyor.