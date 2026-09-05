Fulham, konuk ettiği Crystal Palace karşısında öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca, İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında kendi sahasında ve taraftarları önünde 3-2 mağlup oldu.

Yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetimindeki Fulham, üst üste aldığı üçüncü mağlubiyetin ardından bu sezon Premier Lig'de henüz galibiyeti tadamadı.

Ayrıca bu mağlubiyet, kötü sonuçlar nedeniyle Fulham taraftarlarının kendi takımlarına yönelik ıslıklarla protestosuna yol açtı.

As gazetesi, karşılaşmanın detaylarını aktardı. Buna göre başlangıç, 11. dakikada ev sahibi adına skoru açan Joshua King ile geldi.

Tyrick Mitchell, 35. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert bir vuruşla Crystal Palace adına beraberliği sağlamayı başardı.

Yedi dakika sonra Fulham, Cesar Palacios aracılığıyla yeniden öne geçti ve ilk yarı Fulham'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak Crystal Palace, ikinci yarıya yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve bu baskı, 54. dakikada Mitchell'in golüyle beraberliği getirdi.

77. dakikada Ben Chilwell, Crystal Palace'ın üçüncü golünü kaydetti ve konuk takım Premier Lig'deki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

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