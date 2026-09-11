Ittihad Teknik Direktörü Alman Jens Wissing, bugün cuma akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci haftası kapsamında oynanan ve takımının Feyha'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takımının üç puanı hak ettiğini vurguladı.

Wissing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hak edilmiş bir galibiyet aldık ve puan sıralamasında yükseldik, bu beni kesinlikle mutlu ediyor. Ancak bir gol yediğimiz için üzgünüm; en önemlisi kazanmak ve üç puanı almak." Bu sözleriyle, savunma sağlamlığını korurken galibiyetler elde etme arzusuna işaret etti.

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Alman teknik adam, oyuncularının maç boyunca sergilediği performansı övdü ve Ittihad'ın taktiksel açıdan güçlü bir görüntü çizdiğini, bunun da takımın kendi oyun anlayışını dayatmasına ve Feyha karşısında galibiyet elde etmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Wissing sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular yüksek düzeyde bir taktiksel disiplin ortaya koydu. Fikstür baskısı ve başka müsabakaların da olması nedeniyle maçlar arasında rotasyona başvuruyoruz." Rotasyon politikasının, maç yoğunluğuyla başa çıkma planının temel bir parçasını oluşturduğunu açıkladı.

Ittihad'ın teknik direktörü, takımın son dönemde elde ettiği olumlu sonuçlardan söz ederek, gerek ligde gerekse Kral Kupası'nda son dönemde çıktığı müsabakalarda mağlubiyetsiz sürdürdüğü serisinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şöyle konuştu: "Takımın son haftalarda ligde ve Kral Kupası'nda mağlubiyet almamasından mutluyum ve bunu beklediğimi söyleyebilirim." Bu sonuçların tesadüf eseri olmadığını, takım içindeki sürekli çalışmanın bir sonucu olduğunu vurguladı.

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Wissing sözlerini, Ittihad'ın henüz en iyi seviyesine ulaşmadığını vurgulayarak tamamladı ve gelişim sürecinin devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Hâlâ gelişiyoruz ve teknik ile zihinsel yönlere odaklanıyoruz." Bu, Alman teknik adamın takımının önüne mevcut sonuçların ötesinde hedefler koyduğunun net bir mesajıydı.