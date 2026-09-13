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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

Çeviri:

Kazanmak tek başına yetmez: Bernabéu, Mourinho'nun etkisini sorgulamaya başladı

Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Santiago Bernabeu'nun skorboardu, La Liga'nın beşinci haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano arasındaki karşılaşmanın bitiş düdüğü çalındığında 4-1'lik ezici bir sonucu yansıtıyordu; ancak atmosfer kutlamadan oldukça uzaktı. 

Sport gazetesi, taraftarların bir bölümünün Real Madrid oyuncularını uğurlarken çıkardığı ıslık seslerinin, Real Madrid taraftarları arasında Jose Mourinho'nun etkisini sorgulamaya başlayanların bulunduğunu doğruladığını aktardı.

Ancak Bernabeu, ya da en azından bir kısmı, net bir mesaj gönderdi: 600 kilometre ötedeki rakip herkesi büyülerken "sadece kazanmak yeterli değil". 

Barcelona'nın Levante karşısında elde edeceği sonucu beklerken Real Madrid, İspanya Ligi'nin ilk 5 haftasını dört galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamlıyor. Yani mümkün olan 15 puanın 12'si; bu da Portekizli teknik adamın kariyerinin başlangıçlarındaki tarihsel verimliliğiyle tam olarak örtüşen bir tablo.

Ancak bu rakamların ve Barcelona'nın Levante'yi yenmesi halinde 15 puanın 15'ine ulaşma ihtimalinin ötesinde, örneğin Arda Güler'in ortaya koyduğu olumlu işaretler, yeni transfer Yan Diomande'yi çevreleyen kuşkuları telafi etmeye yeterli görünmüyor. 

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
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Espanyol
ESP
La Liga
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Elche
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Real Madrid
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Ayrıca ilk yarıdaki iyi performans, takımın ikinci yarıda düşen seviyesinden kaynaklanan endişeyi de dindirmiyor; zira Real Madrid bir kez daha kaleci Courtois'nın üst düzey performansına bel bağladı.

Mourinho, takım savunmasını şu sözlerle özetledi: "Maçı 45 dakikalık bir mesele olarak tanımlıyorum."

Anlaşılan o ki Mourinho, en azından 20 Eylül'de Metropolitano Stadı'ndaki Atletico derbisi veya 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'daki El Clasico gibi büyük karşılaşmalar gelene kadar hâlâ güven tazeliyor.

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