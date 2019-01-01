Kayserispor'un Bernard Mensah için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Kayserispor'un Bernard Mensah transferi için Atletico Madrid'e ne kadar ödeyeceği belli oldu.

Geçen sezon kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Bernard Mensah'ı bu sezon bonservisiyle transfer eden 'un ile hangi şartlarda anlaştığı belli oldu.

İHA' nın haberine göre; Mensah'ı kiralık veya bedelsiz göndermek istemeyen Atletico Madrid'in 5 milyon euro bonservis bedeli istediği Mensah için 3.6 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Kayserispor, bu bedeli üç yılda ödeyecek ve her yıl İspanyol kulübüne 1.2 milyon euro ödeme yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde Mensah ile üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.