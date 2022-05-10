Kayserispor, Türkiye Kupası'nda dört büyüklerden üçünü eleyen ilk takım oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Kayserispor, Trabzonspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.
İlk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, toplamda 4-3'lük skorla Trabzonspor'u elemeyi başardı ve Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.
Kayserispor'un finale giden yolu ise oldukça zorluydu.
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İlk olarak son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'lık sonuçla mağlup eden Kayserispor, bir üst turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Çeyrek final mücadelesinde Hikmet Karaman'ın ekibi, Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Bu kez rakip Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'du. İlk maçı 1-0 kaybeden ve rövanş maçında da 1-0 geriye düşen Kayserispor, ikinci yarıda bulduğu gollerle finale yükselmesini bildi.
Bir ilki başardı
Aldığı bu sonuçlarla birlikte Kayserispor, bir ilke de imza attı.
Dört Büyükler haricinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan üçünü eleyen ilk takım olma başarısı gösteren Kayserispor, finalde kupayı kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik Direktör Hikmet Karaman bu başarının altını şu şekilde çizdi:
"Bir Anadolu takımı olarak Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı deplasmanda eliyorsun, o arada ligde de zorlu maçlara çıkıyorsun. Oyuncularım bir dönem hak etmedikleri tepkiyle karşılaştı."
"Oyuncularımız müthiş iş yaptı, taraftarlarımıza, yönetimimize, tüm Kayseri'ye teşekkür ediyoruz."
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