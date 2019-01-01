Kayserispor, Oğuzhan Berber'i takımdan gönderdi
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AA
İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon başında 1. Lig ekibi İstanbulspor’dan kiraladığı Oğuzhan Berber’le yollarını ayırdı.
26 yaşındaki sol bek oyuncusu sezon başı hazırlık kampında sakatlanmış ve İstikbal Mobilya Kayserispor adına hiçbir resmi müsabakada forma giyememişti.
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Teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Oğuzhan Berber'in sözleşmesi, menajeri Metin Korkmaz ile yapılan görüşmelerin ardından sonlandırıldı.