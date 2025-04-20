Kayserispor, Fenerbahçe karşısında bu sezon bir ilki yaşadı

Fenerbahçe evinde Kayserispor ile berabere kalırken Kayseri ekibi, sarı-lacivertliler karşısında bu sezon Süper Lig'de bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Sarı-lacivertliler liderlik yarışında yara aldı

Kayserispor bir ilki yaşadı

NE OLDU? Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ederken karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Kayserispor, Ramazan Civelek ile öne geçti ancak 36. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Mourinho'nun öğrencileri ilk yarıdan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci yarının başında Kayseri ekibi tekrar öne geçerken Fenerbahçe durumu 64. dakikada Allan Saint-Maximin ile yeniden eşitledi. Sarı-lacivertliler, 79. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan bulduğu golle 3-2 öne geçti ancak Kayserispor 90+4'te bulduğu golle Kadıköy'de bir puanı aldı.

Kayserispor'un maçtaki 3 isabetli şutu da gol oldu.

BÜYÜK RESİM: Bu sonuçla birlikte Kayseri ekibi de Süper Lig'de bu sezon bir ilki yaşadı. Kayserispor ligde bu sezon deplasmanda ilk kez 3 gol attı. Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor, bu deplasmanda Eylül 2018'den (3-2) bu yana en fazla gol attığı Süper Lig maçını oynadı.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 2023'ten (3-3 vs İstanbulspor) bu yana en gollü beraberliğini Kayserispor karşısında 3-3'lük skorla aldı. Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol atmayı başaran Talisca, bu ligdeki en uzun serisini yakaladı.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la verdiği şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Fenerbahçe ligdeki bir sonraki maçını Gaziantep FK deplasmanında oynayacak. Ardından Mourinho'nun öğrencileri, 4 Mayıs'ta Kadıköy'de Beşiktaş derbisine çıkacak.