Kayserispor destek bekliyor: Bir kıvılcım yeter

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarında taraftarından destek bekliyor.

Hes Kablo Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bir kıvılcım yeter' sloganı ile çıktıkları yolda galibiyetiyle ilk kıvılcımı yaktıklarını, aldıkları 3 puanla bu lige havlu atmayacaklarını herkese gösterdiklerini belirtti.

Denizlispor maçında yakılan kıvılcımı önce ardından da maçlarıyla aleve dönüştüreceklerine camia olarak yürekten inandıklarını aktaran Tokgöz, "Bizler inandık, sizlerin de bize inandığınızı görmek istiyoruz. 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Kadir Has Stadı'ndayız. Hedefimiz 30 bin taraftar. Bu zorlu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.