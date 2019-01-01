Kayserispor Bernard Mensah'ın bonservisini alıyor
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligin son maçı öncesi kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara seslendi.
Transfere ilişkin bilgiler de veren Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam edeceklerini belirtirken, Mensah’ın da bonservisi konusunda da önemli yol aldıklarını söyledi.
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Erol Bedir’in Mensah transferi konusundaki sözleri şu şekilde:
“An itibariyle sözleşmesi biten oyuncularımızdan Bernard Mensah konusunda ciddi bir ilerleme sağlanmış,hem kendisiyle mutabık kalınmış hem de kulübü Atletico Madrid ile bonservis görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, detaylar görüşülmektedir.
Bonservisi satın alınmak suretiyle takımımıza kazandırılacak olan Mensah ,ligimizde ve Avrupa’da her takımın kadrosunda görmek istediği bir oyuncudur ve Kayserisporumuz için çok önemli bir güç olacaktır.”