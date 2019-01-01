Kayserispor, Bernard Mensah ile sözleşme imzaladı

Kayserispor, Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

, bu sezon başında 'den kiraladığı Bernard Mensah ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservisi alınan 25 yaşındaki Ganalı futbolcunun adı Beşiktaş ve ile de anılıyordu. Yeni sezonun ilk transferini Mensah'ı alarak başlayan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'e ödenen bonservis bedelini ve futbolcunun alacağı ücreti ise henüz açıklamadı.

Kayserispor formasıyla bu sezon 23 lig maçına çıkan Mensah 3 gol kaydetti.