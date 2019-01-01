Kayserispor Aymen Abedennour'u renklerine bağladı
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Transferin hareketli ekiplerinden Kayserispor, önemli bir oyuncuya daha imza attırdı.
Valencia ile yollarını ayıran Aymen Abdennour resmen sarı kırmızılı ekibe transfer oldu.
İspanyol kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Tunuslu oyuncunun futbol hayatına Kayserispor'da devam edeceği ifade edildi.
Aymen Abdennour, iki sezondur Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık olarak top koşturuyordu.