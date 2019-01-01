Kayserispor Aymen Abedennour'u renklerine bağladı

Sarı kırmızılı ekip, Valencia'dan ayrılan Tunuslu oyuncuyu kadrosuna kattı.

Transferin hareketli ekiplerinden , önemli bir oyuncuya daha imza attırdı.

ile yollarını ayıran Aymen Abdennour resmen sarı kırmızılı ekibe transfer oldu.

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İspanyol kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Tunuslu oyuncunun futbol hayatına Kayserispor'da devam edeceği ifade edildi.

Aymen Abdennour, iki sezondur ekiplerinden 'da kiralık olarak top koşturuyordu.