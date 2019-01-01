Kayserispor, Adryan Tavares ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Adryan Tavares'i kadrosuna kattı.

Transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala son hazırlıklarını yapan 'dan yeni bir transfer haberi geldi.

Orta sahasına takviye arayan Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Adryan Tavares'i 1 yıllığına resmen kiraladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 25 yaşındaki Adryan Tavares ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adryan Tavares, Sion formasıyla geride kalan sezon çıktığı 20 lig maçında 7 gol kaydetti.