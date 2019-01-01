Kayserispor, 19 yaşındaki Ömer Uzun'u renklerine bağladı

Sarı kırmızılı ekip, Almanya'nın Bochum Kulübünde oynayan Ömer Uzun ile 5 yıllığına anlaştı.

ekiplerinden İstikbal Mobilya , 'nın Bochum Kulübünde forma giyen forvet Ömer Uzun'u transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bochum Kulübünün genç takımında santrfor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Ömer Uzun, geçen sezon kulübüyle çıktığı 25 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırarak, gol kralı olmayı başardı.