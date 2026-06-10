Barcelona yönetiminin, Atlético Madrid'den gördüğü hakaret karşısında tutumu değişti; Katalan kulübü, Arjantinli yıldız Julián Álvarez'ın transferiyle ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

Atlético Madrid, sosyal medyada yayınladığı bir dizi mesajla Barcelona'ya Julian Alvarez'in transferi konusundaki net tutumunu bildirdi. Bu yanıt, iki kulüp arasındaki gerginliğin arka planında alaycı bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.

Madrid kulübü, "Son aylarda bir karalama kampanyasına maruz kaldık. Ancak elbette, hakem başkan yardımcısını işe almak ya da oyuncuları transfer etmek için siyasi kayırmacılığa başvurmak aklımızın ucundan bile geçmez" ifadesini içeren bir açıklama yayınladı.

Atlético, geçtiğimiz dönemde Lamine Yamal, Pedri ve Raphinha ile sözleşme imzalama olasılığı hakkında bir dizi alaycı paylaşım yayınlamıştı. Bu paylaşımlara, iki kulüp arasındaki rekabete açık bir gönderme olarak, üçlünün kırmızı-beyaz formayı giydiği yapay zeka ile oluşturulmuş resimler eşlik ediyordu.

"La Vanguardia" gazetesi, Barcelona'nın hafta sonu boyunca bu mesajların içeriğini titizlikle incelediğini ve özellikle oyuncularının imaj haklarının ihlali konusunda olası bir hukuki dayanak taşıdığı gerekçesiyle, bunlara karşı yasal işlem başlatma olasılığını araştırdığını ortaya çıkardı.

Gazete, Katalan kulübünün, taraflar arasında devam eden stratejik müzakereleri bozmamak ve bu hassas aşamada spor alanındaki çıkarlarını tehlikeye atmamak amacıyla, sonunda resmi bir şikayette bulunmamaya karar verdiğini belirtti.

Buna rağmen Barcelona, oyuncularından herhangi biri, imaj haklarının ihlali konusunda bireysel yasal işlem başlatmaya karar verirse, ona tam destek vereceğini vurguladı.

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Barcelona'nın geçici başkanı Rafael Yuste ise TV3 kanalına yaptığı açıklamada, "Aslında bu yorumları son derece uygunsuz buldum, ancak bir kulüp olarak yaptığımız işe odaklanmalıyız" dedi.

Yusti sözlerine şöyle devam etti: "İyi ahlak her şeyden önce gelir ve başkanımızdan yönetim kurulunun en son üyesine kadar hepimiz örnek olmalıyız."

Yusti, "Ancak bu, spor politikamızı hiçbir şekilde değiştirmez. Deco, planları konusunda çok net ve bunlara sadık kalacaktır" diye ekledi.

Bu gelişme, Barcelona'nın rakip kulüplerle ilişkilerini istikrarlı tutmaya çalıştığı bir dönemde geliyor, özellikle de Atlético Madrid'den oyuncuları da içerebilecek olası transferler konusunda müzakereler devam ederken.