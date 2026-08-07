Katılım tarihi belli oldu: Barcelona, Rodri transferini bitirdi

Barcelona, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya vardı. Beklenen bu transfer, adı geçtiğimiz dönemde Real Madrid'e transfer olma ihtimaliyle anılan oyuncunun tutumunu değiştirmeyi başaran Katalan kulübünün transfer piyasasındaki hamleleri açısından dikkat çekici bir dönüşümü temsil ediyor.

"Radio Catalunya 1" radyosuna göre, Barcelona ve Manchester City transferin temel maddeleri konusunda anlaşmaya vardı; belgeler ve imzalarla ilgili resmi işlemler ise önümüzdeki saatler içinde tamamlanacak. Transferin mali bedeli henüz kesin olarak açıklanmazken, rakamın 50 milyon euroya yaklaşması bekleniyor.

Mevcut verilere göre Rodri'nin, Dünya Kupası'na katılan diğer İspanya Milli Takımı oyuncularının dönüşüyle eş zamanlı olarak 12 Ağustos'ta Barcelona kadrosuna katılması ve yeni takımıyla yolculuğuna başlaması bekleniyor.

Rodri, Barcelona'ya kapıyı açıyor

Barcelona yönetimi, transfer konusunda önemli bir sinyal almıştı. Kulüp içindeki kaynaklar geçtiğimiz perşembe günü, Rodri'nin Manchester City ile resmi görüşmelerin başlaması için onay verdiğini doğrulamış, bu da Katalan kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma yarışına güçlü bir şekilde girmesinin önünü açmıştı.

Bu gelişme, Barcelona'nın bir süre oyuncunun Real Madrid'e transfer olmaya meyilli olduğunu düşünmesinin ardından geldi. Bu durum, özellikle orta saha mevkiinin takviyesinin son dönemde kulübün öncelikleri arasında başta yer almaması nedeniyle, oyuncuyu kadroya katma fikrini spor yönetiminin hesaplarından uzak tutmuştu.

Ancak Rodri'nin tutumu değişti ve onunla birlikte Barcelona'nın hesapları da tamamen değişti. Böylece transfer, uzak bir ihtimalden, kulübün Manchester City ile anlaşarak sonuçlandırmayı başardığı gerçek bir hedefe dönüştü.

Barcelona'nın hesaplarını yeniden düzenleyen transfer

Rodri'nin gelişi, uluslararası tecrübesi ve Manchester City'deki kariyeri göz önüne alındığında, Barcelona'nın orta sahasına büyük bir katkı sağlıyor. Kulüp yönetimi bu dönemde, orta sahaya daha fazla güç ve istikrar kazandırabilecek unsurlarla takım kadrosunu takviye etmeye çalışıyor.