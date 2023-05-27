Katarlı Şeyh Jassim, Manchester United'ı satın alırsa Cristiano Ronaldo kuralını kaldıracak

Katarlı Şeyh Jassim bin Hamad al-Thani, Manchester United'ı satın alması halinde kulübün maaş kuralını ortadan kaldıracak.

Şeyh Jassim, Manchester United'ı satın almak istiyor

Kulübün maaş sınırını ortadan kaldıracak

Bu kuralın devre dışı kalması yıldızların Old Trafford'a gelmesini sağlayabilir

NE OLDU? The Sun'ın haberine göre, Manchester United'ı satın almak isteyen Şeyh Jassim, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından Erik ten Hag tarafından getirilen maaş kuralını ortadan kaldıracak. Manchester United'ın Cristiano Ronaldo kuralına göre, haftalık 200 bin sterlin maaş sınırı belirlendi. Bu rakamın üzerinde hiçbir oyuncuya ödeme yapılmıyor. Portekizli yıldız kulüpte haftalık 385 bin sterlin kazanıyordu ve olaylı bir şekilde Kırmızı Şeytanlar'dan ayrıldı.

BÜYÜK RESİM: Maaş kuralının ortadan kalkması birçok yıldızın Old Trafford'a gelmesini sağlayabilir. Premier Lig ekibinin Neymar'ı kadroya katmak için görüşme yaptığı söyleniyor. Ancak kuralın kalkması bunun yanı sıra Manchester United'ın elindeki yıldızların takımda kalmasını kolaylaştırabilir. Örneğin Marcus Rashford maaşlar nedeniyle yeni bir sözleşme imzalamaktan çekiniyordu.

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