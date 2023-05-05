Kırmızı Şeytanlar'ı satın alması beklenen Katarlı şeyh; Mbappe, Coman ve Camavinga'ya kafayı taktı.

Şeyh Jassim'in bu yaz Manchester United'ı devralması halinde Kylian Mbappe'yi transfer edebileceği bildiriliyor.

Katarlı milyarder, Old Trafford'daki Glazer ailesinin yerini alma yarışında İngiliz iş insanı Sir Jim Radcliffe ile yarışmayı umuyor ve teklifi başarılı olursa büyük bir harcama çılgınlığı yapmayı planlıyor.

Ne söylendi?

Alman BILD gazetesine göre, PSG süperstarı Mbappe kulübün birincil transfer hedefi olacak ve aynı zamanda, Fransız oyuncunun milli takımdan arkadaşları olan iki yıldızla daha ilgilenecekler.

Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kingsley Coman ve Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga da Manchester United'ın transfer hedefleri arasında yer alacak.

Erik ten Hag'ın 2023/24 sezonu öncesinde kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapması bekleniyor ve United kadrosunu genişletmenin hazırlıklarına şimdiden başlayacak.

Cristiano Ronaldo'nun sezon ortasında ayrılmasının ardından şu anki önceliği yeni bir forvet oyuncusu, ancak orta saha, stoper ve hatta İspanyol eldiven David de Gea'nın yerine bile bir oyuncu bakacaklar.

Hem Jassim hem de Radcliffe 5 milyar Sterlin'in üzerinde teklif verdiler, ancak Glazerlar bir Amerikan hedge fonunun finansal destek sunduğuna dair haberlerin ardından kulübün sahibi olmaya devam edebilirler.

Mbappe, Camavinga ve Coman'da durum ne?

Fransız süperstar Mbappe'nin, bir süredir Parc des Princes'ten ayrılacağına dair haberler var ve sözleşmesi 2024'te sona erecek olduğundan Kırmızı Şeytanlar, yaz transfer döneminde onun için bir çılgınlık yapabilir.

Camavinga, Madrid'e geçen yıl katıldı, ancak sezonun büyük bir bölümünde sol bekte forma şansı bulabildi.

Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olması beklenirken orta sahadaki oyuncu rotasyonu artacak ve bu durum, Fransız oyuncunun takımdan ayrılmasını sağlayabilir.

Katarlı şeyhin United'ı satın alması halinde Mbappe, Camavinga ve Coman için yaklaşık 350 milyon Euro'yu gözden çıkarması bekleniyor.

Öte yandan Coman'ın, Sadio Mane'nin geçtiğimiz yaz Münih'e transfer olmasından bu yana oyun süresi gözle görülür bir şekilde azaldı.

Ancak Mane'nin, Sane ile olan tartışmasının ardından Coman'ın yeniden Bayern'in as oyuncularından birisi olması muhtemel görünüyor.

Yine de her şeye rağmen Kırmızı Şeytanlar, Fransız oyuncu için devrede olacaklar.