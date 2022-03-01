Katar, Dünya Kupası'na yönelik eleştirileri susturmak için eski CIA casuslarını kullanmaya çalıştı

Katar, Alman Futbol Federasyonu eski başkanı Theo Zwanziger'in eleştirilerinin ardından eski CIA ajanlarının çalıştığı bir şirkete en az 10 milyon dolar ödedi.

Zwanziger, Katar'ın insan hakları sicilini açıkça eleştirdi ve ülkeye 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma onurunu verme kararını sorguladı.

Ne yaşandı?

Zwanziger, "Bu küçük Katar ülkesinin sonsuz zenginliği, futbol ve spor yoluyla neredeyse bir kanser gibi yayılıyor" dedi. FIFA yürütme kurulunun bir üyesi olarak, dünya futbolunun yönetim organını 2010'da verdiği kararı tersine çevirmeye çağırdı.

Katar hükümeti, Zwanziger'in eleştirisinden o kadar endişeliydi ki harekete geçti. Associated Press tarafından incelenen şirket içi belgelere göre, "Nehir Yatağı Projesi" kod adlı çok yıllı gizli nüfuz operasyonu için eski CIA ajanlarından oluşan bir şirkete 10 milyon dolardan fazla ödendi.

Kayıtlar, operasyonun amacının Zwanziger'i susturmak için casus uçak kullanmak olduğunu gösteriyor. Ancak başarısız olundu.

Zwanziger, Associated Press'e hedef alındığını şu sözlerle açıkladı:

"Sporla ilgilendiğinizde ve sporun değerlerine bağlı olduğunuzda, takip edilmek ve bu durumdan etkilenmek çok ama çok garip bir duygu."

AP tarafından incelenen belgelerde, Katar'ın turnuvayı kazanma ve elde tutma çabaları, özellikle ülkenin eski CIA görevlisi Kevin Chalker ve şirketi Global Risk Advisors ile çalışmaları hakkında yeni ayrıntılar yer alıyor. Belgeler, AP'nin Chalker'ın Katar için yaptığı çalışmalarla ilgili önceki raporlarına dayanıyor.

Şirketten açıklama

Öte yandan şirket ise iddialar hakkında bir açıklama yayımladı.

GRA'nın bir "Nehir Yatağı Projesi" üzerinde çalıştığını kabul etti, ancak bunun yalnızca "stajyerlerden oluşan ve haber makalelerini okumaktan, özetlemekten sorumlu tam zamanlı bir çalışan tarafından denetlenen bir medya izleme projesi" olduğunu söyledi.

Chalker'ın açıklamasında, "AP'nin bu makaleye ilişkin raporları, kimliği belirsiz kaynaklardan gelen yanlış bilgilere dayanmaktadır."

Katarlı yetkililer ise yorum taleplerine henüz yanıt vermiş değil.

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