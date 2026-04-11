Katalonya derbisini gölgeleyen 9 kart

Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında komşusu Espanyol'u 4-1 mağlup ederek Katalonya derbisini kazandı.

Maçı yöneten hakem Hernández Hernández, hakemlik kararlarını değerlendiren "Archivo Far" sitesinden 10 üzerinden 5 puan aldı.

"Hernández, son derece titiz bir hakemlik tarzı benimsedi ve tüm temasları değerlendirdi" denildi.

"Archivo VAR", Hernández'in ciddi hatalar yapmadığını, ancak olması gerekenden daha fazla varlık gösterdiğini ve etki yarattığını belirtti.

Hakem, bu kadar kart gerektirmeyen bir maçta, özellikle de ilk yarıda en az iki karttan vazgeçebilecekken, 9 sarı kart gösterdi.

İlk bakışta ofsayt sınırında gibi görünen bir golün iptal edilmesi dışında, maç Hernandez'in performans değerlendirmesini etkileyebilecek tartışmalı anlar olmadan geçti.

