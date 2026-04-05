Katalonya derbisi öncesinde Barcelona'da sevindirici bir haber

Barcelona, önümüzdeki Cumartesi günü La Liga'nın 31. haftasında Spotify Camp Nou'da Espanyol ile oynayacağı Katalonya derbisi öncesinde sevindirici bir haber aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barça teknik direktörü Hans Flick'in, oyuncusu Frenkie de Jong'un derbi kadrosunda yer alabileceğine ve birkaç dakika sahada kalabileceğine inandığını yazdı.

Frenkie de Jong, 26 Şubat'ta Juan Gamper Spor Merkezi'nde yapılan antrenman sırasında geçirdiği kas sakatlığından kurtulma sürecini sürdürüyor.

Flick'in Hollandalı oyuncusu için planı, Espanyol karşısında birkaç dakika süre alması ve 14 Nisan'da Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında da Alman teknik adamın emrinde olması.

Barcelona, 30 haftanın ardından 76 puanla La Liga'da lider durumda.

Madridli analist Real Madrid oyuncularını eleştirdi: Ruhsuz bir takım... Mbappé, Ronaldo değil