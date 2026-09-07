Katalan coşkusu: "Alvarez'in Barcelona'ya katılmaması iyi oldu"

Katalan "Sport" gazetesi yazarı Ernest Folch'a göre, Flick'in Barcelona'sının bu sezon başındaki hissini iyileştirmek neredeyse imkânsız. Folch, Julian Alvarez ile "anlaşma yapılmamasının" ilginç bir şekilde olumlu bir etki yarattığını ve "bu istisnai kadronun izlemesi gereken doğal yolun" anahtarını verdiğini düşünüyor.

Folch şunları ekledi: "Lewandowski'nin yerine kimin geçmesi gerektiğine dair hepimiz ne kadar çok teori kurduk, Haaland, Kane ya da Julian'ın kendisiyle imkânsız transferleri kaç kez hayal ettik, önde bir referansa duyulan ihtiyaç üzerine ne kadar çok makale yazıldı... Derken Flick-Deco ikilisi bir kez daha zorunluluğu bir erdeme dönüştürdü."

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Devamında: "Flick ve Deco şu bilgece sonuca vardılar: Julian'ın 'başarısızlığını' telafi etmenin tek reçetesi, basitçe kimseyle anlaşmamaktı; ya da en azından yapısal bir oyuncuyla, ki Gabriel Jesus'un gerçek bir santrfor olarak oynaması durumunda büyük ihtimalle yalnızca yedek bir seçenek olmanın ötesine geçemeyeceği göz önünde bulundurulursa."

Yazar sözlerini şöyle sürdürdü: "Cruyff'un Romario öncesi Barcelona'sına - ilk üç şampiyonluğun Barcelona'sı, ki aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan - Flick'in bu Barcelona'sından daha çok benzeyen hiçbir şey yok. Onun gibi, önde sabit bir referans olmadan oynuyor; '9' pozisyonuna arkadan gelmeye hazır herhangi bir oyuncuyla ve önceden alan doldurmaya ihtiyaç duymadan."

Devamla: "Bu günlerde bir dokuz numaraya ihtiyaç olmadığı söyleniyor, çünkü dokuz numara Raphinha; ama bu bile tam olarak doğru değil, çünkü Lamine de dokuz numara rolünü üstleniyor, Fermin de öyle, ve kim bilir Gordon da sonunda buna dönüşmez mi. Mesele şu ki basitçe bir dokuz numara yok, çünkü herkes bir dokuz numara, ya da olabilir, ya da basitçe takım arkadaşlarını hücumcuya dönüşmeye hazırlayabilirler."

Folch şöyle devam etti: "Bu yüzden istatistikler ezici bir rakam ortaya koyuyor: La Liga'da dört haftanın ardından Barcelona'nın gol krallığı listesinin ilk beşinde üç oyuncusu var. Mesele yalnızca rakamlar da değil; Flick'in üçüncü sezonunun açılışı, hiç şüphesiz, en büyük dinamizm, fırsat üretimi ve oyun hızını taşıyor."

Şöyle bitirdi: "Lewandowski gibi gerçek bir dokuz numarayı çekip almak, bir tıpayı çekmek gibiydi: Takım hayranlık uyandıran bir lütuf halinde, sözde rakiplerinden ışık yılı uzakta ve bu kez gerçekten Avrupa'nın elit zümresine son sıçramayı yapmanın ve Şampiyonlar Ligi'nde ciddi biçimde mücadele etmenin eşiğinde olduğuna dair sinyaller gönderiyor. Julian, bunu söylemek bizi üzüyor ama... ne iyi ettin de gelmedin!"

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