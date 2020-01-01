Kasımpaşa'nın acı günü: Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Denizlispor maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Yukatel maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürülse de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.