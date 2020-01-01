Kasımpaşa'da iki futbolcuda koronavirüs tespiti

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

12 Haziran'da başlatılacak liglere hazırlık öncesinde Süper Lig ekiplerinden Kulübü de futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarına yeni tip koronavirüs testleri yaptırdı.

Kovid-19 testi sonucunda, iki futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

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"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. Testleri neticesinde, 2 futbolcuda pozitif sonuç bulunmuştur.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Saygılarımızla."

Kasımpaşa, Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz mart ayında liglerin ertelenmesinin ardından 27 Nisan'da antrenmanlara başlamıştı.