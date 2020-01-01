Kasımpaşa'da iki futbolcuda koronavirüs tespiti
12 Haziran'da başlatılacak liglere hazırlık öncesinde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü de futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarına yeni tip koronavirüs testleri yaptırdı.
Kovid-19 testi sonucunda, iki futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. Testleri neticesinde, 2 futbolcuda pozitif sonuç bulunmuştur.
Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Saygılarımızla."
Kasımpaşa, Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz mart ayında liglerin ertelenmesinin ardından 27 Nisan'da antrenmanlara başlamıştı.