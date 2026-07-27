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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
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Karşı konulamaz maaş: Hilal, Luis Diaz transferini bitirmek için baskı yapıyor

Transfers
L. Diaz
Bayern Münih
Al Hilal
Premier Lig
Kolombiya
Almanya
Suudi Arabistan

Bavyera devi kabul edecek mi?

Suudi Arabistan ekibi Hilal, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme planı çerçevesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih'e Kolombiyalı Luis Diaz'ı transfer etmek için baskısını sürdürerek, yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından birini sonuçlandırmak amacıyla son saatlerde girişimlerini yoğunlaştırdı.

Daha önceki haberlerde, Hilal'in Kolombiyalı kanat oyuncusunun sözleşmesini satın almak için yaklaşık 120 milyon dolar ödemeye karşı olmadığı belirtilmişti. Bu, Suudi Roshn Ligi tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.

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Güvenilir medya mensubu Abdulaziz el-Mureysel'e göre, Hilal'in müzakerecisi, oyuncunun satışına onay vermesi için Bayern Münih yönetimine güçlü bir şekilde baskı yapmayı sürdürüyor. Ancak Alman kulübü, özellikle Fransız Michael Olise'den vazgeçme fikrini de reddettikten sonra, Diaz'ı elinde tutma konusunda hâlâ ısrarcı.

Ayrıca, Hilal'in Bayern Münih yönetimine düşünmesi için son bir süre tanıdığını, "Lider"in yabancı kanat oyuncusu dosyasını mercatonun geri kalan transferlerini tamamlamadan önce kapatma isteği doğrultusunda nihai cevabın bu hafta içinde alınmasını talep ettiğini belirtti.

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Hilal, transfer bedeline ilişkin mali cazibelerle yetinmeyip oyuncunun kendisine de dev bir teklif hazırladı. Zira Luis Diaz'ın yıllık 37 milyon euroyu aşan bir maaş alması bekleniyor. Bu da Bayern'in müzakere kapısını açması hâlinde Suudi teklifine karşı koymayı zorlaştırabilir.

Hilal, İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik ekibin kanat mevkisini dünya çapında bir oyuncuyla güçlendirmeyi talep etmesinin ardından, Luis Diaz'ı bu yazki en önemli hücum hedefleri arasına koyuyor. Böylece nihai karar, şu ana kadar tutumunu netleştirmeyen Bayern Münih'in elinde bulunuyor.

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