Ajax, Barcelona'nın file bekçisi Ter Stegen'in (34 yaşında) dosyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak için prensipte bir anlaşmaya varılmış olsa da transfer büyük zorluklarla karşı karşıya.

Ajax, mali anlaşmazlıkların ve Barcelona ile Alman kaleci tarafından bunları çözmek için gösterilen ilerlemenin yavaşlığının farkında; ancak bu konuların çözülebilmesini umut etse de bugüne dek bundan tam olarak emin değil.

"Mundo Deportivo" gazetesinin başvurduğu kaynaklar, bu anlaşmazlığın sona erdirilmesinin Ajax'ın yetkisinde olmadığını ve tüm gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.

Ayrıca bunun ne zamana kadar süreceğini de bilmiyorlar. Anında bir çözüme ulaşılacağına güveniyorlar; zira transfer onlar için son derece cazip, çünkü Barcelona oyuncunun maaşının yüzde 90'ını karşılıyor. Ancak bu anlaşmazlık uzarsa başka seçenekler aramak zorunda kalacakları konusunda sürekli uyarıda bulunuyorlar.

Girona'nın teknik direktörü olarak Ter Stegen'i, kendisini Dünya Kupası'ndan uzak tutan bir sakatlık nedeniyle yalnızca iki maçta sahaya sürebilen Michel, hızlı bir çözüm bulunacağından emin.

Ajax'ın galibiyetiyle sona eren Burnley'e karşı oynanan hazırlık maçının ardından, Ajax'ın sportif direktörü Jordi Cruyff ile günlük olarak iletişim halinde olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Mevcut seçenekler ve son gelişmeler hakkında benimle her gün iletişim kuruyor. Ajax'ın bir takım olarak gelişmesine yardımcı olabilecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Doğru kararları almak istiyoruz, ama futbol dünyasında işler kolay değil. Meseleyi adım adım ele almalıyız."

Özellikle Ter Stegen konusunda ise şöyle dedi: "Herkes neler olduğunu biliyor. Bize yardımcı olacağını umuyoruz ve yakında bu konuda konuşabileceğiz."

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ter Stegen, şu anda sakatlığından toparlanma sürecini tamamlamaya ve tam fiziksel formuna kavuşmaya odaklanmış durumda. Kaleci, Barcelona'nın Ciutat Esportiva'da Europa'ya karşı oynadığı seyircisiz hazırlık maçında (4-1) çoktan forma giymişti.