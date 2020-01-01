Karim Benzema'dan BB Erzurumspor paylaşımı
Yorum()
imago images / Manu Reino
La Liga şampiyonu Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Erzurumlu Nusret Gökçe'yi etiketleyerek mavi-beyazlı ekibin futbolcularının galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaşan Benzema, fotoğrafın üzerine de "şampiyon" notunu düştü.