Karim Benzema'dan BB Erzurumspor paylaşımı

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'u tebrik etti.

şampiyonu 'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Erzurumlu Nusret Gökçe'yi etiketleyerek mavi-beyazlı ekibin futbolcularının galibiyet sevinci yaşadığı fotoğrafı paylaşan Benzema, fotoğrafın üzerine de "şampiyon" notunu düştü.