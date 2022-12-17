Fransız yıldız, son günlerde hakkında çıkan haberlere yönelik net bir açıklama yaptı.

NE OLDU? İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın pazar günkü final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürüldü.

Bu öneriler, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.

Ancak 34 yaşındaki yıldız forvet, o zamandan beri bu tür söylentileri bastırmak için Instagram'da bir paylaşımda bulundu ve açık bir şekilde çıkan haberlere yönelik "İlgilenmiyorum" yazdı.

BÜYÜK RESİM: Ballon d'Or'un son sahibi, Katar'daki turnuva öncesinde Fransa'nın hücumuna öncülük edecek gibi görünüyordu.

Ancak, Fransa'nın turnuva öncesi antrenmanında yaşadığı sakatlık bu umutlarını sona erdirdi.

Ve Deschamps'ın ekibi, Benzema'nın yokluğuna rağmen Kylian Mbappe ve tüm zamanların en skorer ismi Olivier Giroud ikilisi sayesinde, art arda ikinci Dünya Kupası finaline ulaşmayı başardı.

BENZEMA İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız oyuncu, Katar'da herhangi bir maça çıkamadı, fakat 30 Aralık'ta Real Valladolid'e karşı oynanacak maçta Real Madrid formasıyla sahada olmayı umuyor.