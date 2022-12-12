Karim Benzema'dan 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fransa'ya destek: "Neredeyse geldik"

Karim Benzema, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından takımına desteğini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi.

Katar'da kilit oyuncu olması bekleniyordu

Ancak sakatlığı onu Dünya Kupası'ndan alıkoydu

Karim Benzema yine de takımını destekledi

NE OLDU? Aurelien Tchouameni ve Olivier Giroud'nun golleriyle Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Finalde yer almak için Fas'a karşı mücadele edecekler. Karim Benzeme'dan da destek geldi.

NE SÖYLENDİ? Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Karim Benzema şunları söyledi: "Haydi çocuklar, iki maç daha. Az kaldı. Arkanızdayız. İşi bitirelim"

BÜYÜK RESİM: Benzema'nın sakatlığının ardından Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Karim için çok üzgünüm" dedi ve bunun takım adına bir darbe olduğunu söyledi. Benzema'nın haricinde Fransa Paul Pogba ve N'Golo Kante'den de bu turnuvada mahrum kaldı. Ancak yine de final yolunda ilerliyorlar.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

FRANSA İÇİN SIRADA NE VAR? 2018 Dünya Kupası'nın sahibi olan Fransa üst üste ikinci kez aynı başarıyı tekrarlamak için 14 Aralık'ta Fas'ı yenerek finale yükselmeye çalışacak.